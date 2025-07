Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verstoß gegen das Waffengesetz: Schreckschusswaffe sichergestellt

Offenburg (ots)

Am Mittwochabend wählte ein deutscher Staatsangehöriger den Notruf und gab an, in einer Regionalbahn bedroht worden zu sein. Eine Streife der Bundespolizei traf den 31-Jährigen am Bahnhof Offenburg an. Am Bahnsteig machte er keine Angaben zum Sachverhalt, sondern wollte direkt mit zur Dienststelle genommen werden. Dort fand man bei ihm eine Schreckschusswaffe mit 30 Patronen, fünf Pfeffersprays und zwei Einhandmesser. Da er nicht im Besitz eines Waffenscheins war, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Die Gegenstände wurden durch die Beamten sichergestellt. Bislang gibt es keinerlei Hinweise auf eine Bedrohung. Aufgrund des Gesamteindrucks stuften die Beamten die Schilderungen des Mannes als unglaubhaft ein.

