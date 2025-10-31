Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln

Lkr. Rottweil) - Wohnungseinbruch - Polizei bittet um Hinweise (30.-31.10.2025)

Fluorn-Winzeln (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Straße "Ob der Au" in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 09:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Was die Täter entwendeten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Straße "Ob der Au" oder in der näheren Umgebung gesehen haben, sich unter Tel. 07423 8101-0 beim Polizeirevier Oberndorf zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell