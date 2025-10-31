PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Schwarzen BMW Cabrio auf dem Parkplatz des Aach-Center zerkratzt - Polizei sucht Zeugen (30.10.2025)

Stockach (ots)

Am Donnerstagabend, im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 19.45 Uhr, hat ein Unbekannter ein auf dem Parkplatz des Aach-Center in der Bahnhofstraße abgestelltes Auto beschädigt. Der Unbekannte zerkratzte die rechte Fahrzeugseite des schwarzen BMW Cabrio mit einem spitzen Gegenstand und richtete dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro an.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren