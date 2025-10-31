POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Schwarzen BMW Cabrio auf dem Parkplatz des Aach-Center zerkratzt - Polizei sucht Zeugen (30.10.2025)
Stockach (ots)
Am Donnerstagabend, im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 19.45 Uhr, hat ein Unbekannter ein auf dem Parkplatz des Aach-Center in der Bahnhofstraße abgestelltes Auto beschädigt. Der Unbekannte zerkratzte die rechte Fahrzeugseite des schwarzen BMW Cabrio mit einem spitzen Gegenstand und richtete dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro an.
Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.
