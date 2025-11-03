Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Jahnstraße - Linienbus prallt gegen Baum - fünf Personen verletzt (03.11.2025)

Engen (ots)

Nach derzeitigem Stand zum Glück nur leicht verletzt worden sind mehrere Insassen eines Busses bei einem Unfall auf der Jahnstraße am frühen Montagmorgen. Gegen 6 Uhr kam der Linienbus auf Höhe der Sporthalle nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Infolge der Kollision erlitten fünf Personen Verletzungen. Mehrere Besatzungen des Rettungsdienstes übernahmen die Erstversorgung und anschließenden Transport ins Krankenhaus. Schüler befanden sich keine in dem Bus. Aufgrund der aktuell andauernden Unfallaufnahme ist die Jahnstraße derzeit voll gesperrt.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zu Unfallhergang und -ursache übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07733 9960-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell