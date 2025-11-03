Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem Döbeleplatz - schwarzen Mercedes angefahren und geflüchtet (31.10.2025)

Konstanz (ots)

Am Freitag ist es auf dem Döbele-Parkplatz zu einer Unfallflucht gekommen. Im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 15.30 Uhr touchierte ein Unbekannter den dort abgestellten schwarzen Mercedes und fuhr anschließend einfach davon, ohne sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

