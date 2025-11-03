Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) Polizei sucht Zeugen zu Vorfall auf dem Sportplatz (01.11.2025)

Immendingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und gegebenenfalls Geschädigte zu einem Vorfall auf dem Sportplatz am Samstagnachmittag. Im Rahmen einer Sportveranstaltung kam es gegen 15.40 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen Jugendlichen in deren Verlauf der Vater eines Beteiligten mit einem Küchenmesser auftauchte. Beim Eintreffen der Polizei entfernte sich der 36-Jährige bereits zu Fuß, konnte jedoch durch die Beamten kurz darauf festgestellt und das Messer abgenommen werden. Bei der anschließenden Klärung des Sachverhalts gab sich bislang kein Geschädigter einer Bedrohung zu erkennen.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die mit dem Messer bedroht worden sind werden gebeten, sich unter der Tel. 074621 941-0 beim Revier Tuttlingen zu melden.

