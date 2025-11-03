Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannte machen sich an Autos zu schaffen (02.11.2025)

Tuttlingen (ots)

In der Nacht auf Sonntag haben sich Unbekannte in der Duttentalstraße an geparkten Autos zu schaffen gemacht. Gegen 3.30 Uhr beobachtete in Anwohner wie zwei Personen auf Höhe der Hausnummer 32 die Schließverhältnisse der dort abgestellten Fahrzeuge überprüften. Dabei verschafften sie sich schließlich Zugang zu einem Porsche und setzten sich in den Wagen. Nachdem der Zeuge sich bemerkbar machte, flüchteten die unbekannten Täter.

Zu ihnen ist lediglich bekannt, dass sie etwa 175-180 Zentimeter groß waren, einer trug eine weiße, der andere eine schwarze Jogginghose und beide schwarze Jacken.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, Fahrzeuge - auch nur bei kurzem Verlassen - immer richtig abzuschließen und keine Wertsachen darin liegen zu lassen!

