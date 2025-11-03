Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, K5944) Einbruch in Schrebergarten (27.10./31.10.2025)

Tuttlingen, K5944 (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag und Freitag ist ein Unbekannter in einen Schrebergarten neben der Kreisstraße 5944 zwischen Möhringen und Hattingen eingebrochen. Nachdem der Täter sich zunächst über einen Zaun hinweg unbefugt Zutritt zum Gelände des Schrebergartens verschaffte, gelangte er anschließend gewaltsam in die Gartenlaube, aus der er einen geringer Betrag Münzgeld entwendete.

Im selben Zeitraum machte sich ein unbekannter Täter an der Eingangstür eines in der Nähe gelegenen Reiterhofs zu schaffen, kam jedoch nicht ins Gebäude.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell