Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Vereinsheim

Mechernich (ots)

Zwischen Donnerstagabend (23. Oktober), 17.45 Uhr und Freitag (24. Oktober), 14.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim an der Feytalstraße in Mechernich.

Ein Zeuge stellte ein aufgebogenes Fenstergitter sowie durchwühlte Schubladen und umgeworfene Gegenstände im Innenraum fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die bislang unbekannten Täter ein Mikrofon und eine leere Spardose. Das betroffene Vereinsheim ist eine Holzhütte, die sich unmittelbar neben dem Kunstrasenplatz des Schulzentrums Mechernich befindet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im genannten Zeitraum. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

