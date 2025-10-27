PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Vereinsheim

Mechernich (ots)

Zwischen Donnerstagabend (23. Oktober), 17.45 Uhr und Freitag (24. Oktober), 14.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim an der Feytalstraße in Mechernich.

Ein Zeuge stellte ein aufgebogenes Fenstergitter sowie durchwühlte Schubladen und umgeworfene Gegenstände im Innenraum fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die bislang unbekannten Täter ein Mikrofon und eine leere Spardose. Das betroffene Vereinsheim ist eine Holzhütte, die sich unmittelbar neben dem Kunstrasenplatz des Schulzentrums Mechernich befindet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im genannten Zeitraum. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
  • 27.10.2025 – 13:50

    POL-EU: 17-Jähriger mit Schlagstock angegriffen

    Euskirchen (ots) - Am Sonntagabend (26. Oktober) gegen 18 Uhr wurden Polizeibeamte auf der Alleestraße in Euskirchen auf eine verletzte Person aufmerksam. Die Polizeibeamten trafen dort auf einen 17-jährigen Euskirchener, der oberkörperfrei und blutverschmiert am Straßenrand stand. Der Jugendliche war augenscheinlich orientierungslos und wies mehrere Verletzungen auf. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 09:00

    POL-EU: Jagdwilderei

    53947 Nettersheim-Tondorf (ots) - Am Vormittag des 24.10.25 fand der Sohn eines Jagdausübungsberechtigten in einem Waldstück bei Tondorf ein totes Reh mit zwei Einschusswunden. Zur Fundzeit wies das Reh noch Körpertemperatur auf, so dass davon ausgegangen werden kann, dass das Reh noch am gleichen Morgen von unbekannten Personen geschossen wurde. Ebenso wurden dem Reh beide Ohren abgetrennt. Das Kriminalkommissariat der Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 09:00

    POL-EU: Fahrer eines Gülle-Lkw im Kreisverkehr eingeschlafen und in Folge dessen umgekippt

    53947 Nettersheim (ots) - Am 24.10.25 steuerte ein 29-jähriger Lkw-Fahrer aus der Städteregion Aachen seine mit Gülle beladene Sattelzugmaschine bei Nettersheim-Zingsheim über die L115 in Richtung des Kreisverkehrs L115 / L206. Nachdem er während der Fahrt, auf Grund seiner Übermüdung kurz eingeschlafen war, fuhr er mit nicht reduzierter Geschwindigkeit in den ...

    mehr
