Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrer eines Gülle-Lkw im Kreisverkehr eingeschlafen und in Folge dessen umgekippt

53947 Nettersheim (ots)

Am 24.10.25 steuerte ein 29-jähriger Lkw-Fahrer aus der Städteregion Aachen seine mit Gülle beladene Sattelzugmaschine bei Nettersheim-Zingsheim über die L115 in Richtung des Kreisverkehrs L115 / L206. Nachdem er während der Fahrt, auf Grund seiner Übermüdung kurz eingeschlafen war, fuhr er mit nicht reduzierter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr ein und kippte mit seinem Lkw um. Hierbei verletzte er sich schwer. Der Auflieger wurde so beschädigt, dass sich die Gülle teilweise auf der Fahrbahn verteilte. Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer nicht angegurtet war. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Das Verkehrskommissariat der Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

