Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeitumstellung am Wochenende - Polizei warnt vor erhöhter Wildwechsel-Gefahr

Kreis Euskirchen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25./26. Oktober) werden die Uhren wieder auf Winterzeit umgestellt. Damit beginnt die dunklere Jahreszeit und für Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer steigt erneut die Gefahr von Wildunfällen.

Mit der Zeitumstellung fällt der morgendliche und abendliche Berufsverkehr wieder verstärkt in die Dämmerungszeiten, in denen Rehe, Wildschweine und anderes Wild besonders aktiv sind. Gerade in den waldreichen Gebieten des Kreises Euskirchen kommt es in dieser Zeit vermehrt zu Wildwechsel.

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß die Zahl der Wildunfälle wieder deutlich an. Angepasste Geschwindigkeit und Aufmerksamkeit können entscheidend sein, um schwere Zusammenstöße zu verhindern.

Die Polizei Euskirchen ruft daher zu besonderer Vorsicht und angepasster Fahrweise auf.

   - Reduzieren Sie in Wald- und Feldrandlagen Ihre Geschwindigkeit.
   - Achten Sie auf Warnschilder "Wildwechsel".
   - Seien Sie bremsbereit und vermeiden Sie riskante 
     Ausweichmanöver.

Sollte es zu einem Wildunfall kommen, sichern Sie die Unfallstelle ab und verständigen Sie die Polizei. - Absichern Sie die Unfallstelle und verständigen Sie die Polizei.

   - Verfolgen oder nehmen Sie verletzte Tiere nicht eigenständig 
     mit.

Um die Sicherheit zusätzlich zu erhöhen, werden in den kommenden Tagen Dialog-Displays auf der Landstraße 207 bei Schleiden-Dreiborn installiert.

Diese digitalen Hinweistafeln reagieren auf herannahende Fahrzeuge und zeigen bei angepasster Geschwindigkeit positive Rückmeldungen an.

Sie sollen das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer für mögliche Wildwechselzonen schärfen und so dabei helfen, Unfälle zu vermeiden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

