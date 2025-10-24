Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw rutscht in den Gegenverkehr

Schleiden-Gemünd (ots)

Am gestrigen Donnerstag, dem 23. Oktober, kam es um 15.40 Uhr auf der Bundesstraße 266 bei Schleiden-Gemünd zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw-Fahrer verletzt wurden. Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich befuhr die Bundesstraße 266 von Kall in Richtung Schleiden-Gemünd. Nach eigenen Angaben musste er aufgrund eines Rückstaus bremsen, wobei die Reifen auf der regennassen Fahrbahn blockierten und keine Bremswirkung zeigten. Das Fahrzeug rutschte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw einer 62-jährigen Frau aus Kall. Die beiden Unfallbeteiligten verletzten sich bei der Kollision und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallörtlichkeit war aufgrund der Unfallaufnahme bis 19 Uhr gesperrt.

