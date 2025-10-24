Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl aus Firmenfahrzeugen

Euskirchen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (23. Oktober) verschafften sich zwei Unbekannte zwischen 1.14 Uhr und 1.18 Uhr Zugang zu einem Firmengelände in der Felix-Wankel-Straße in Euskirchen-Roitzheim. Auf dem Gelände wurden mehrere Firmenfahrzeuge geöffnet. Aus diesen wurden unter anderem Werkzeugkisten und Werkzeuge entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag. Die Unbekannten waren vermummt und dunkel gekleidet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

