Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl aus Firmenfahrzeugen

Euskirchen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (23. Oktober) verschafften sich zwei Unbekannte zwischen 1.14 Uhr und 1.18 Uhr Zugang zu einem Firmengelände in der Felix-Wankel-Straße in Euskirchen-Roitzheim. Auf dem Gelände wurden mehrere Firmenfahrzeuge geöffnet. Aus diesen wurden unter anderem Werkzeugkisten und Werkzeuge entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag. Die Unbekannten waren vermummt und dunkel gekleidet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

