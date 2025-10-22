Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Ennepetal: Diebstahl aus Pkw- Täter entwenden Geldbörse und Applegerät
Ennepetal (ots)
Zu einem Diebstahl aus einem PKW kam es zwischen dem 14.10.2025, 18:00 Uhr unter dem 15.10.2025, 7:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war das Fahrzeug vor einer Anschrift im Spelsbergweg geparkt. Aus dem Fahrzeug wurde eine Geldbörse mit diversen Inhalt und ein Elektrogerät der Marke Apple gestohlen. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren dreistelligen Bereich.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der kann sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02333-9166-2100 melden.
