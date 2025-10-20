Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter schlagen Terrassentür ein

Herdecke (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Mozartweg in Herdecke kam es zwischen dem 15.10.2025 und dem 18.10.2025 um 14:55 Uhr. Die Täter schlugen die Terrassentür ein und gelangten so in die Räume des Hauses. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter vom Tatort in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell