Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Unfall auf Kreuzung- eine Person leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Leicht verletzt wurde ein 31-jähriger Sprockhöveler bei einem Verkehrsunfall am 17.10.2025, gegen 12:00 Uhr, im Kreuzungsbereich der South-Kirkby-Straße/Fänkenstraße. Nach ersten Erkenntnissen war ein 63-jähriger aus Hagen mit seinem LKW der Marke DAF auf der South-Kirby- Straße in Fahrtrichtungen Hattingen unterwegs. Er missachtete im Kreuzungsbereich der Fänkenstraße seine rotzeigende Ampel und kollidierte mit einem PKW der Marke VW. Der Sprockhöveler war mit seinem VW bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren. Es kam zur Kollision zwischen dem PKW und dem LKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Sprockhöveler wurde leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in einer nahegelegenes Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die South- Kirby-Straße zeitweise gesperrt.

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle


Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

