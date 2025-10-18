Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw - Fußgänger leicht verletzt
Schwelm (ots)
Am 17.10.2025, um 18:45 Uhr beabsichtigte ein 78 jähriger Schwelmer fußläufig die Hauptstraße in Schwelm unter Nutzung einer Fußgängerquerungshilfe zu überqueren. Hierbei übersah er den einen 79 jährigen Ennepetaler, welcher die Hauptstraße mit seinem Dacia Duster befuhr. Der Fußgänger wurde durch den Pkw erfasst und stürzte aufgrund dessen zu Boden, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Zur Untersuchung seiner Verletzungen wurde er dem örtlichen Krankenhaus zugeführt.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell