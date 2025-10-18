Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw - Fußgänger leicht verletzt

Schwelm (ots)

Am 17.10.2025, um 18:45 Uhr beabsichtigte ein 78 jähriger Schwelmer fußläufig die Hauptstraße in Schwelm unter Nutzung einer Fußgängerquerungshilfe zu überqueren. Hierbei übersah er den einen 79 jährigen Ennepetaler, welcher die Hauptstraße mit seinem Dacia Duster befuhr. Der Fußgänger wurde durch den Pkw erfasst und stürzte aufgrund dessen zu Boden, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Zur Untersuchung seiner Verletzungen wurde er dem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell