Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwel: Täter haben es auf Wohnmobilbatterien abgesehen_ Sechs Fahrzeuge betroffen

Schwelm (ots)

Gleich sechs Wohnmobile wurden zwischen dem 15.10.2025, 19:00 Uhr und dem 16.10.2025, 13.30 Uhr bei einem Wohnmobilhändler in der Nordstraße in Schwelm aufgebrochen. Die Täter gelangten in die Wohnmobile und entwendeten Batterien mit einem Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Wie genau die Täter in die Fahrzeuge gelangten ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es wurden Wohnmobile u.a. der Marken Challenger und Fiat angegriffen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der meldet sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233 3916621 00.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell