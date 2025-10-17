Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Täter schlagen Scheibe ein_ Ermittlungen laufen

Gevelsberg (ots)

Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen nach einem Einbruch in der Zeit zwischen dem 11.10.2025, 16:00 Uhr und dem 16.10.2025, 14:40 Uhr. Täter schlugen eine Scheibe der Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Clemens- Bertram- Straße ein und gelangten so in die Wohnung. Dort suchten sie in den Räumen nach Wertgegenständen. Sie durchwühlten Schranke und Schubladen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Was genau gestohlen wurde ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nummer 02333-9166-2100 melden.

