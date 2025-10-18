PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - leichtverletzte Kradfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw

Wetter (ots)

Am Freitag, den 17.10.2025, gegen 14.25 Uhr, befuhr eine 17-jährige Ennepetalerin die Karl-Siepmann-Straße auf ihrem Leichtkraftkrad Aprilia, als sie beabsichtigte nach links in eine untergeordnete Straße abzubiegen. Eine dahinter fahrende 53-jährige Herdeckerin in ihrem Pkw Peugeot missachtete die Abbiegezeichen der 17 Jährigen und setzte zum Überholen an. Beim Abbiegevorgang der 17 Jährigen kam es dann zum Zusammenstoß der Kraftfahrzeuge, an denen Sachschäden entstanden. Die 17 Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht.

