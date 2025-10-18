Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Wetter - leichtverletzte Kradfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw
Wetter (ots)
Am Freitag, den 17.10.2025, gegen 14.25 Uhr, befuhr eine 17-jährige Ennepetalerin die Karl-Siepmann-Straße auf ihrem Leichtkraftkrad Aprilia, als sie beabsichtigte nach links in eine untergeordnete Straße abzubiegen. Eine dahinter fahrende 53-jährige Herdeckerin in ihrem Pkw Peugeot missachtete die Abbiegezeichen der 17 Jährigen und setzte zum Überholen an. Beim Abbiegevorgang der 17 Jährigen kam es dann zum Zusammenstoß der Kraftfahrzeuge, an denen Sachschäden entstanden. Die 17 Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell