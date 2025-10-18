Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - verletzter Fußgänger nach Zusammenstoß mit E-Scooter

Hattingen (ots)

Am Freitag, den 17.10.2025, gegen 15.20 Uhr, befuhr ein 14-jähriger Hattinger die Fußgängerzone in der Straße Obermarkt mit einem E-Scooter. Hierbei beabsichtigte er einem 13-jährigen Hattinger Fußgänger auszuweichen. Aufgrund mangelnder Bremsleistung des E-Scooters gelang dem 14 Jährigen dies jedoch nicht, sodass er mit dem 13 Jährigen kollidierte. Der 13 Jährige stürzte dabei und wurde leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurde er einem nahegelegenem Krankenhaus zugeführt.

