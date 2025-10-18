Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - eine leichtverletzte Person bei Auffahrunfall

Sprockhövel (ots)

Am Freitag, den 17.10.2025, gegen 16.50 Uhr, beabsichtigte eine 58-jährige Gevelsbergerin in ihrem Pkw Volkswagen aus der Straße Stefansbecke in eine übergeordnete Straße abzubiegen. Dazu hielt sie verkehrsbedingt an einem Verkehrszeichen. Dahinter befand sich ein 30-jähriger Hagener in seinem Pkw Volkswagen. Die 58 Jährige fuhr kurz an, musste dann jedoch erneut aufgrund bevorrechtigtem Verkehrs anhalten. Dieses erneute Anhalten bemerkte der 30 Jährige zu spät, so dass dieser ihr auffuhr. Die 58 Jährige verletzte sich dabei leicht, konnte jedoch nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

