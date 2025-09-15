Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Laternenumzug der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt und des Herold Center Norderstedt

Seit vielen Jahrzehnten eröffnen die Freiwillige Feuerwehr Garstedt und das Herold Center gemeinsam die Saison der Laternenumzüge in Norderstedt.

In diesem Jahr ist es am Samstag, 27. September, wieder so weit: Um 19:30 Uhr startet der Umzug an der gewohnten Stelle in der Europaallee, zwischen dem Herold-Center und dem ehemaligen Finanzamt. Bereits ab 19:00 Uhr sorgt die BigBand der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt mit flotten Melodien für Stimmung und stimmt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Abend ein.

Der Laternenumzug wird auch in diesem Jahr musikalisch von zwei Spielmannszügen begleitet, die traditionelle Laternenlieder spielen - diesmal von den Freiwilligen Feuerwehren Appen und Moorrege. Für zusätzliche Atmosphäre sorgen die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt, sowie die Jugendfeuerwehr Norderstedt, die den Umzug mit Fackeln begleiten.

Aufgrund der Bausituation im Willy-Brandt-Park wird die Route in diesem Jahr leicht angepasst. Der Weg führt nicht durch den Willy-Brandt-Park, sondern direkt von der Europaallee in die Ochsenzoller Straße. Von dort geht es dann wie gewohnt über den Krummen Weg, die Tannenhofstraße und die Kirchenstraße bis zum Feuerwehrhaus in der Ochsenzoller Straße 66. Die Strecke ist rund 1,8 Kilometer lang.

Am Ziel angekommen dürfen sich die Kinder auf eine kleine Überraschung freuen, gestiftet vom Herold Center und der Hamburger Sparkasse Norderstedt. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Es gibt Wurst vom Grill, leckere Pommes sowie eine Auswahl an Getränken - zu familienfreundlichen Preisen. Bitte beachten Sie, dass nur Barzahlung möglich ist.

Währenddessen sorgt die BigBand auch an der Feuerwache für musikalische Unterhaltung.

Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt und das Herold Center freuen sich, auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum Laternenumzug begrüßen zu dürfen.

