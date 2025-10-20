Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Hattingen: Gleich drei Mülltonnen brennen- Feuerwehr muss löschen
Hattingen (ots)
Zu einem Brand von gleich drei Papiermülltonnen kam es am 19.10.2025, gegen 5:30 Uhr, in der Käthe-Kollwitz-Straße in Hattingen. Unbekannte Täter entzündeten das Papier in den Mülltonnen und flüchteten vom Tatort. Durch den Brand entstand glücklicherweise kein Personen- oder Gebäudeschaden. Der Brand musste durch die Feuerwehr gelöscht werden.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der 0232491662100 melden.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
