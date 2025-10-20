Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Gleich drei Mülltonnen brennen- Feuerwehr muss löschen

Hattingen (ots)

Zu einem Brand von gleich drei Papiermülltonnen kam es am 19.10.2025, gegen 5:30 Uhr, in der Käthe-Kollwitz-Straße in Hattingen. Unbekannte Täter entzündeten das Papier in den Mülltonnen und flüchteten vom Tatort. Durch den Brand entstand glücklicherweise kein Personen- oder Gebäudeschaden. Der Brand musste durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der 0232491662100 melden.

