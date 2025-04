POL-HSK: Einbruch in Firma

Olsberg (ots) - Zwischen Sonntag, 17 Uhr und Dienstag, 04 Uhr sind Unbekannte in eine Bäckerei an der "Bahnhofstraße" eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise. Ersten Erkenntnissen nach geht die Polizei davon aus, dass die Täter einen Gegenstand mitgenommen haben, in dem sie Geld oder andere Wertgegenstände vermutet haben. Die Ermittlungen zur Tatbeute dauern an. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 entgegen. Rückfragen von ...

mehr