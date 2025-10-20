PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Einbruch in Einfamilienhaus_ Bargeld und Münzen gestohlen

Sprockhövel (ots)

Bargeld und Münzen in einem mittleren vierstelligen Wert wurden bei einem Einbruch in der Straße Ochsenkamp zwischen dem 16.10.2025, 10:15 Uhr und dem 19.10.2025, 17:30 Uhr gestohlen. Die Täter brachen gewaltsam die Haustür des Einfamilienhauses auf und gelangten so in die Räume des Hauses. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld und Münzen. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662100 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

