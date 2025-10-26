Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Jagdwilderei

53947 Nettersheim-Tondorf (ots)

Am Vormittag des 24.10.25 fand der Sohn eines Jagdausübungsberechtigten in einem Waldstück bei Tondorf ein totes Reh mit zwei Einschusswunden. Zur Fundzeit wies das Reh noch Körpertemperatur auf, so dass davon ausgegangen werden kann, dass das Reh noch am gleichen Morgen von unbekannten Personen geschossen wurde. Ebenso wurden dem Reh beide Ohren abgetrennt. Das Kriminalkommissariat der Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

