PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Jagdwilderei

53947 Nettersheim-Tondorf (ots)

Am Vormittag des 24.10.25 fand der Sohn eines Jagdausübungsberechtigten in einem Waldstück bei Tondorf ein totes Reh mit zwei Einschusswunden. Zur Fundzeit wies das Reh noch Körpertemperatur auf, so dass davon ausgegangen werden kann, dass das Reh noch am gleichen Morgen von unbekannten Personen geschossen wurde. Ebenso wurden dem Reh beide Ohren abgetrennt. Das Kriminalkommissariat der Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 09:00

    POL-EU: Fahrer eines Gülle-Lkw im Kreisverkehr eingeschlafen und in Folge dessen umgekippt

    53947 Nettersheim (ots) - Am 24.10.25 steuerte ein 29-jähriger Lkw-Fahrer aus der Städteregion Aachen seine mit Gülle beladene Sattelzugmaschine bei Nettersheim-Zingsheim über die L115 in Richtung des Kreisverkehrs L115 / L206. Nachdem er während der Fahrt, auf Grund seiner Übermüdung kurz eingeschlafen war, fuhr er mit nicht reduzierter Geschwindigkeit in den ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 13:07

    POL-EU: Diebstahl aus Firmenfahrzeugen

    Euskirchen (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (23. Oktober) verschafften sich zwei Unbekannte zwischen 1.14 Uhr und 1.18 Uhr Zugang zu einem Firmengelände in der Felix-Wankel-Straße in Euskirchen-Roitzheim. Auf dem Gelände wurden mehrere Firmenfahrzeuge geöffnet. Aus diesen wurden unter anderem Werkzeugkisten und Werkzeuge entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren