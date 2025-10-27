Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 17-Jähriger mit Schlagstock angegriffen

Euskirchen (ots)

Am Sonntagabend (26. Oktober) gegen 18 Uhr wurden Polizeibeamte auf der Alleestraße in Euskirchen auf eine verletzte Person aufmerksam.

Die Polizeibeamten trafen dort auf einen 17-jährigen Euskirchener, der oberkörperfrei und blutverschmiert am Straßenrand stand. Der Jugendliche war augenscheinlich orientierungslos und wies mehrere Verletzungen auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 17-Jährige zuvor in einem Kiosk an der Klosterstraße auf, wo er auf eine Gruppe von fünf jungen Männern traf. Nach einem verbalen Streit schlug einer der Unbekannten mit einem Teleskopschlagstock auf das Bein des 17-Jährigen ein. Der 17-Jährige flüchtete daraufhin zu Fuß.

Kurze Zeit später soll ein silberfarbener Audi mit neben ihm gehalten haben. Vier Insassen stiegen aus und schlugen mehrfach auf den Jugendlichen ein. Dabei erlitt dieser Verletzungen am gesamten Körper. Der 17-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unbekannten sollen alle männlich und zwischen 17 und 25 Jahren alt sein. Sie werden als dunkelhaarig und etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß beschrieben. Einer der Unbekannten führte einen Teleskopschlagstock mit sich.

Das genutzte Fahrzeug wird als silberfarbener Audi beschrieben.

Die Kriminalpolizei Euskirchen hat wegen gefährlicher Körperverletzung die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

