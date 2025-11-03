PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Mit dem Roller ausgerutscht (02.11.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Wegen zu geringen Profils auf den Reifen ist eine Rollerfahrerin am Sonntag, gegen 13 Uhr, auf der Schützenstraße gestürzt. Die 28-Jährige kam mit dem Roller ins Rutschen und stürzte so auf die Straße. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

