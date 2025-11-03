Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Mit dem Roller ausgerutscht (02.11.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Wegen zu geringen Profils auf den Reifen ist eine Rollerfahrerin am Sonntag, gegen 13 Uhr, auf der Schützenstraße gestürzt. Die 28-Jährige kam mit dem Roller ins Rutschen und stürzte so auf die Straße. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

