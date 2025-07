Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Abgedrängt und abgehauen.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (23.07.2025) fuhr ein 20-jähriger Detmolder mit seinem 22-jähriger Beifahrer auf der Orbker Straße mit einem blauen Audi A 6 in Fahrtrichtung Heidenoldendorf, als sie gegen 23 Uhr von einem schwarzen Mercedes E-Klasse von hinten überholt wurden. Nach ihren Aussagen fuhr der Mercedes dann gegen die linke Seite des Audi und drängte ihn in die Leitplanke. Danach flüchtete die unbekannte Person im schwarzen Wagen. Audi und Leitplanke wurden beschädigt, der Sachschaden liegt bei geschätzt 6000 Euro. Der 20-jährige Detmolder wurde leicht verletzt. Zur Beweissicherung stellte die Polizei den Audi sicher.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang oder zu dem flüchtigen schwarzen Mercedes geben können, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell