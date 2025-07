Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Nienhagen. Einbruch in Schreinerei.

Lippe (ots)

Zwischen Montagvormittag und Mittwochmorgen (21. - 23.07.2025) drangen Unbekannte gewaltsam in eine Schreinerei in der Herforder Straße ein. Sie beschädigten eine Tür und stahlen eine größere Menge hochpreisiger Elektrowerkzeuge. Der Gesamtschaden hierbei steht noch nicht fest. Es fehlen unter anderem verschiedene Sägewerkzeuge der Marken Makita, Dewalt und Maffel, Akkus und Ladegeräte, Bohrhammer und Akkuschrauber in mindestens fünfstelligem Wert.

Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

