Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, L 173

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallverursacher gesucht (31.10.2025)

VS-Villingen - L 173 (ots)

Zwei Autofahrer sind am Freitag, um 16 Uhr, auf der Landesstraße 173 wegen eines Fahrfehlers des Gegenverkehrs verunfallt. Einem 18-jährigen VW-Fahrer kam ein unbekannter Autofahrer entgegen. Weil dieser auf die Gegenfahrbahn geriet musste der junge Mann im VW nach rechts ausweichen. Dabei stieß er gegen einen rechts neben ihm befindlichen BMW einer 65-Jährigen. Der durch die Kollision entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 7.000 Euro. Zu einem Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr kam es nicht. Allerdings fuhr der Unbekannte einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Schwenningen (07720 / 85000) nimmt Hinweise zur Unfallflucht entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell