POL-KN: (Sulz am Neckar
Landkreis Rottweil) Leichtverletzter im Kreisverkehr (02.11.2025)
Sulz am Neckar (ots)
Beim Einfahren in den Kreisverkehr der Bahnhof- und Stuttgarter Straße hat sich ein 24-Jähriger leichtverletzt. Eine 77-jährige VW-Fahrerin übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den jungen Mann in seinem Audi. Bei dem folgenden Zusammenstoß verletzte der sich leicht. Der Rettungsdienst versorgte ihn an der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.
