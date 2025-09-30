PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PB: Einbruchdiebstähle in Handwerksbetrieb und Industriegelände

Lichtenau (ots)

(md) Unbekannte brachen zwischen Sonntag, 28. September 19.40 Uhr und Montag, 29. September, 04.40 Uhr in einen Handwerksbetrieb und in ein Industriegelände an der Straße Leihbühl in Lichtenau ein und flohen in unbekannte Richtung. Es entstand Schaden im fünfstelligen Bereich.

Der oder die Täter hatten sich über das Rolltor Zugang zu dem Handwerksbetrieb verschafft, die Räume durchwühlt und waren mit ihrer Beute in unbekannte Richtung geflohen. Zudem hatten sie versucht, einen Firmen-LKW aufzubrechen. Ein Lieferant bemerkte die Tat am Montag in den frühen Morgenstunden.

Auch auf dem benachbarten Industriegelände hatten die Unbekannten Räume durchwühlt und gingen diverse Firmenfahrzeuge an. Sie stahlen dort zwei weiße Opel Movano, weitere Werkzeuge und flohen mit den Firmenwagen in unbekannte Richtung.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen fand die Polizei ein Fahrzeug in unmittelbarere Nähe des Industriegebietes auf, das zweite Auto hatten die Tatverdächtigen, vermutlich in den frühen Morgenstunden am Montag, am Friedwald in Borchen abgestellt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer an den Örtlichkeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

