POL-PB: #LEBEN: Geschwindigkeitskontrollen der Woche

Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Am Sonntag (28.09.) führte die Paderborner Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der L 637, Almetal zwischen Büren und Alme sowie an der L 754 (Haarener Wald) und an der Hegensdorfer Straße durch.

Vier Motorrad- und 21 PKW-Fahrende fuhren zu schnell, fünfzehn Verwarnungsgelder wurden erhoben, zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Ein 54-jähriger Porsche-Fahrer wurde mit 90km/h gemessen wurde, ein Motorradfahrer mit 87 km/h bei erlaubten 50 Km/h. Beide erwarten ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und einen Punkt.

Ein 45-jähriger Autofahrer fiel mit seinem Chevrolet Camaro auf, indem er durch Gasspielen mehrfach ein so genanntes Schubknallen verursachte, als er die Kontrollstelle passierte. Er wurde angehalten, ihn erwartet ein Bußgeld wegen Verursachung unnötigen Lärms.

Unter dem #LEBEN führt die Polizei Paderborn regelmäßig Schwerpunktkontrollen durch. Der Fokus liegt besonders auf der Verhinderung von Verkehrsunfällen mit schweren oder sogar tödlichen Folgen. Verkehrsunfälle passieren nicht einfach, sie werden durch Fehler und falsches Verhalten verursacht!

