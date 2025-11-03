Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Landkreis Rottweil) Schwerverletzte nach Unfall auf Parkplatz (31.10.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Auf einem Parkplatz eines Discountmarktes an der Neckarstraße hat sich am Freitag, gegen 17:15 Uhr, ein Unfall mit einer Schwerverletzten ereignet. Beim Ausparken gab eine 59-jährige Mercedes-Fahrerin zu stark Gas und prallte gegen einen geparkten Audi. An dessen Kofferraum stand just in diesem Moment eine 53-Jährige beim Einladen ihrer Einkäufe. Der Audi stieß gegen die Frau und verletzte sie schwer. Weiterhin schleuderte der Audi noch einen geparkten Skoda. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich in etwa auf 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell