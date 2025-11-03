PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar
Landkreis Rottweil) Schwerverletzte nach Unfall auf Parkplatz (31.10.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Auf einem Parkplatz eines Discountmarktes an der Neckarstraße hat sich am Freitag, gegen 17:15 Uhr, ein Unfall mit einer Schwerverletzten ereignet. Beim Ausparken gab eine 59-jährige Mercedes-Fahrerin zu stark Gas und prallte gegen einen geparkten Audi. An dessen Kofferraum stand just in diesem Moment eine 53-Jährige beim Einladen ihrer Einkäufe. Der Audi stieß gegen die Frau und verletzte sie schwer. Weiterhin schleuderte der Audi noch einen geparkten Skoda. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich in etwa auf 13.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

