Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++ Exhibitionist festgenommen +++ Verkehrsunfall mit Verletzten +++ Leblose Person in Wiesbaden-Schierstein aufgefunden +++ 20-Jähriger in Wiesbaden niedergeschlagen +++

Wiesbaden (ots)

1. Exhibitionist festgenommen,

Wiesbaden, Mitte, Rheinstraße 29, Samstag, 01.11.2025, 00:20Uhr

(nzi) Samstagnacht wurde eine Frau in der Rheinstraße / Bahnhofstraße sexuell belästigt. Die 18-Jährige Wiesbadenerin spazierte gegen 00:20 Uhr entlang der Rheinstraße und traf hier auf den ihr unbekannten Mann. Als sie an dem Mann vorbeilief, ließ dieser seinen vor dem Oberkörper getragenen Rucksack fallen und entblößte sich vor ihr. Die Frau entfernte sich schnellen Schrittes und verständigte die Polizei. Durch die entsandten Beamten konnte der 41-jährige Wiesbadener noch am Tatort angetroffen und festgenommen werden. Dieser verbrachte den Rest der Nacht im polizeilichen Gewahrsam und muss sich zudem in dem gegen ihn eingeleiteten Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Verkehrsunfall mit Verletzten,

Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee / Lessingstraße, Freitag, 31.10.2025, 23:35 Uhr

(nzi) Am Freitagabend kam es im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Allee / Lessingstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Verkehrsteilnehmer verletzt wurde und hoher Sachschaden entstand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 20-jährige Frau mit ihrem Mini Cooper die Friedrich-Ebert-Allee aus Richtung Gustav-Stresemann-Ring in Richtung Wilhelmstraße. Der 37-jährige Audi-Fahrer befuhr die Friedrich-Ebert-Allee in entgegengesetzter Richtung und wollte in Höhe der Lessingstraße die Fahrbahn queren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der anderen Verkehrsteilnehmerin, weshalb es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Eines der Fahrzeuge wurde zudem gegen eine dortige Ampelanlage geschleudert und beschädigte diese erheblich.

Die Stadtwerke wurden zur Sicherung und Reparatur der Anlage verständigt. Die 20-jährige Mini-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch den verständigten Rettungsdienst behandelt. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 60.000 EUR geschätzt.

3. Leblose Person in Wiesbaden-Schierstein aufgefunden, Wiesbaden-Schierstein, Hafenweg, Samstag, 01.11.2025, 09:10

(pk) Am Samstagmorgen wurde gegen 09:10 Uhr in Wiesbaden-Schierstein eine männliche Person leblos im Hafenbecken aufgefunden. Nach Eingang der Meldung begaben sich umgehend Rettungs - und Polizeikräfte zum Einsatzort.

Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte konnte nur noch der Tod der Person festgestellt werden. Hinweise auf eine Gewalttat liegen bislang nicht vor.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

4. 20-Jähriger in Wiesbaden niedergeschlagen, Wiesbaden, Mitte, Dern'sches Gelände, Samstag, 01.11.2025, 03:57 Uhr

(cp)In der Nacht zum Samstag wurde der Wiesbadener Polizei eine Schlägerei auf dem Dern'schen Gelände gemeldet. Als die Beamten vor Ort kamen, trafen sie nur einen bewusstlosen Mann und umherstehende Zeugen an.

Gegen 04:00 Uhr soll es vor einer auf dem Gelände gelegenen Gaststätte aus heiterem Himmel zu einer Schlägerei zwischen 10 Personen gekommen sein. Diese habe ebenso schnell geendet, wie sie begonnen hatte und alle Beteiligten seien geflüchtet. Zurück sei nur der am Boden liegende Mann geblieben. Dieser hatte zwar tatsächlich kleinere Blessuren, die Bewusstlosigkeit sei laut den hinzugeeilten Sanitätern aber eher auf seinen Alkoholkonsum zurückzuführen. Die Umherstehenden waren allesamt ebenfalls alkoholisiert und konnten nur bedingt weiterhelfen. Jedoch liegt von einer der geflüchteten Personen eine Beschreibung vor. Demnach soll es sich bei dem Haupttäter um einen circa 180 cm großen Mann unbekannten Alters und von kräftiger Statur gehandelt haben. Er habe ein weißes, mit Kunstblut beschmiertes T-Shirt und Jeans getragen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611 / 345-2140 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen