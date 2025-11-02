Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 16-jährigen Jungen aus Mainz

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

(thi) Die am 01.11.2025 um 16:10 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 16 Jahre alten Jungen aus Mainz wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht mehr weiter zu verwenden.

