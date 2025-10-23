Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 17-Jährigen aus Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

(nm) Die am heutigen Mittag um 14:04 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 17-Jährigen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

