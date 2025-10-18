Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: 32-Jähriger leistet nach Diebstahl und räuberischem Diebstahl Widerstand und wird unter Taser-Einsatz festgenommen

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Kranzplatz

Samstag, 18.10.2025, 12:05 bis 12:25 Uhr,

(mk) Am heutigen Samstag wurde ein 32-Jähriger unter Einsatz des Tasers festgenommen, nachdem dieser eine Bierflasche und Stühle auf die eingesetzte Polizeikräfte warf.

Zunächst fiel der Mann in der Taunusstraße in einem dortigen Café auf, als dieser einer 65-Jährigen eine Packung Zigaretten stahl. Anschließend begab er sich in einen Kiosk in der Taunusstraße und entwendete dort eine Packung Kaugummis. Den 40-jährigen Kioskbesitzer verletzte er im Anschluss daran mit einem Stift oberhalb des Auges, als dieser ihn aufforderte die Kaugummis zu zahlen. Danach flüchtete der Mann. Im Bereich des Kranzplatzes konnte der Beschuldigte dann durch Polizeikräfte angetroffen werden. Als dieser Stühle und eine Bierflasche nach den eingesetzten Kräften warf, wurde er nach vorheriger mehrmaliger Androhung durch Einsatz des "Tasers" und durch Einsatz von Pfefferspray festgenommen. Er wurde hierbei leicht verletzt. Anschließend wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert und dort aufgenommen. Zudem wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt.

Im Rahmen der Festnahme wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber weiter fortsetzen.

Neben der Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls und Diebstahls wurden gegen den 32-Jährigen Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes und Tätlichen Angriffs eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich beim 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2240 zu melden.

