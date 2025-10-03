Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++ Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw auf der Erbenheimer Straße in Wiesbaden-Bierstadt - drei Verletzte +++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden-Bierstadt, Erbenheimer Straße, Freitag, 03.10.25, 14:25 Uhr

(jul) Am Freitagnachmittag gegen 14:25 Uhr kam es auf der Erbenheimer Straße in Wiesbaden-Bierstadt zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei verletzten Unfallbeteiligten.

Nach jetzigem Ermittlungsstand stießen ein schwarzer Audi und ein brauner Opel im Begegnungsverkehr frontal zusammen. Die genauen Hintergründe zum Unfallhergang sind Bestandteil der derzeitigen Ermittlungen.

Der 22-jährige Fahrer des Audi wurde bei dem Zusammenstoß schwerstverletzt, der 21-jährige Beifahrer erlitt leichtere Verletzungen. Die 47-jährige Fahrerin des Opel Meriva wurde ebenfalls schwerstverletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.

Ein Unfallsachverständiger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens hinzugezogen.

Die Erbenheimer Straße ist seit 14:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Absperrmaßnahmen dauern derzeit noch an. Der Verkehr wird weiträumig abgeleitet.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit dem Wiesbadener Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

