Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI-KvD: +++Nachtrag zu der Unfallmeldung vom 29.09.2025 mit einer schwerstverletzten 50-jährigen Fahrradfahrerin in Wiesbaden+++
Wiesbaden (ots)
(jul) Nach dem Verkehrsunfall am Montagmittag in Wiesbaden ist die 50-jährige Fahrradfahrerin in der Nacht von Montag auf Dienstag infolge der erlittenen Verletzungen in einem Wiesbadener Krankenhaus verstorben.
