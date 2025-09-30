Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Nachtrag zu der Unfallmeldung vom 29.09.2025 mit einer schwerstverletzten 50-jährigen Fahrradfahrerin in Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

(jul) Nach dem Verkehrsunfall am Montagmittag in Wiesbaden ist die 50-jährige Fahrradfahrerin in der Nacht von Montag auf Dienstag infolge der erlittenen Verletzungen in einem Wiesbadener Krankenhaus verstorben.

