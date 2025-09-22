Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Tödlicher Arbeitsunfall in Wiesbaden: Mann gerät in Brunnenbohrgerät+++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Frauenstein

Montag, 22.09.2025, 15:10 Uhr

Am Montagnachmittag ereignete sich in Wiesbaden Frauenstein ein Unfall bei Erdbohrarbeiten, bei welchem ein Mensch sein Leben verlor.

Gegen halb 15:10 Uhr meldeten Anrufer, dass ein Mann in einer nahe der Quellbornstraße gelegenen Schrebergartenanlage in ein Bohrloch gefallen sei. Die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst konnten bei Eintreffen nur noch den Tod des 55-jährigen Mannes feststellen. Ersten Ermittlungen zufolge war er dort mit einer Brunnenbohrung beauftragt und bediente hierfür ein selbstfahrendes Bohrgerät. Während der Bohrarbeiten geriet er in das Gerät und erlitt hierdurch schwerste Verletzungen. Für mehrere Personen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren, wurden Notfallseelsorger angefordert. Die Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, wofür auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde.

