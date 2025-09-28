Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++ Verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Wiesbaden - Polizei sucht Zeugen ++++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden,

28.09.2025, 15:40,

(pk) Am Sonntagnachmittag gegen kam es in der Wiesbadener Innenstadt zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen zwischen zwei hochmotorisierten Sportwagen der Marke Lamborghini und einem BMW.

Nach bisherigen Zeugenaussagen befuhren ein orangefarbener und ein blauer Lamborghini, sowie ein dunkler BMW mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit die Biebricher Allee. Zeugen gaben an, dass die Fahrzeuge mit Geschwindigkeiten von über 100 km/h unterwegs gewesen seien.

Im weiteren Verlauf setzten die Fahrer ihre Fahrt über die Straße "Am Landeshaus" in Richtung der Wiesbadener Innenstadt fort.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die zwei Lamborghinis festgestellt und die Fahrer im Alter von 25 und 35 Jahren einer Kontrolle unterzogen werden. Der dunkelfarbene BMW konnte nicht mehr angetroffen werden.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die beiden Pkw sichergestellt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0611 345 -0 mit dem Regionalen Verkehrsdienst Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell