Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Graffiti-Sprayer festgenommen +++

Wiesbaden (ots)

1. Zigarettenautomat aufgebrochen

Wiesbaden - Auringen, Tannenring Freitag, 03.10.2025, 03:15 Uhr

(nzi) In der Nacht auf Freitag wurde im Wiesbadener Stadtteil Auringen ein Zigarettenautomat durch mehrere unbekannte Personen aufgebrochen.

Ein Bewohner wurde durch laute Geräusche geweckt und konnte beim Blick aus seinem Fenster drei dunkel gekleidete männliche Personen beobachten, wie sie sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten.

Durch unmittelbar entsendete Funkstreifen konnte einer der Täter nach kurzzeitiger Flucht festgenommen werden. Dessen bislang unbekannten Begleiter konnten im Rahmen der Fahndung aber nicht mehr angetroffen werden. Zu diesen ist lediglich bekannt, dass sie männlich und dunkel gekleidet waren.

An dem Automaten entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert Euro. Die Beute im Wert von mehreren hundert Euro konnte im Nahbereich aufgefunden werden.

Der Festgenommene muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Graffiti-Sprayer festgenommen

Wiesbaden - Eltviller Straße Freitag, 03.10.2025, 05:00 Uhr

(nzi) In den frühen Morgenstunden des Freitags konnten durch die Polizei zwei Graffitisprayer festgenommen werden.

Durch einen Passanten wurden zwei Personen dabei beobachtet, wie sie gerade eine Hauswand besprühten und daraufhin die Polizei verständigt. Durch die Beamten konnten die beiden flüchtenden Täter nach kurzer Nacheile festgenommen werden.

Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert Euro.

Beide Täter müssen sich jetzt in dem gegen sie eingeleiteten Ermittlungsverfahren verantworten.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell