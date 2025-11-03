Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Gärtnerei in der Brühlstraße (03.11.2025)

Hilzingen (ots)

In der Nacht auf Montag sind Unbekannte in eine Gärtnerei in der Brühlstraße eingebrochen. Gegen Mitternacht verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen, wo sie sämtliche Büros und Schränke durchsuchten. Soweit bislang bekannt, entwendeten die Einbrecher jedoch nichts.

Zeugen, die in den späten Abendstunden, um Mittenacht, Verdächtiges im Bereich der Gärtnerei oder sonst im Bereich der Brühlstraße beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell