Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg
Landkreis Rottweil) 30.000 Euro Schaden nach Unfall (31.10.2025)

Schramberg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro ist nach einem Unfall an der Einmündung der Berneckstraße und der Einfahrt eines Marken-Discounts zu beklagen. Eine 40-jährige Ford-Fahrerin übersah beim Einfahren auf die Berneckstraße eine vorfahrtsberechtigte 30-Jährige in einem VW. Durch die Kollision verletzten sich beide Fahrerinnen leicht. Die VW-Fahrerin kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
