Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) 9-Jährige bei Unfall auf der Radolfzeller Straße verletzt (03.11.2025)

Steißlingen (ots)

Ein Mädchen ist bei einem Unfall auf der Radolfzeller Straße am Montagmorgen verletzt worden. Gegen 07.30 Uhr parkte eine 83-jährige VW-Fahrerin vor der Sparkasse rückwärts aus und übersah dabei die 9-Jährige, die zeitgleich auf dem Gehweg hinter dem Auto vorbeiging. Der Wagen erfasste das Kind, das anschließend - zum Glück nicht schwerer verletzt - zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus kam.

