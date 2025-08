Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrüche in Golf-Clubhaus und Gutsschänke: Kriminalpolizei geht von Zusammenhang aus

Dreieich (ots)

(lei) Von einem Tatzusammenhang gehen Ermittler der Kriminalpolizei aus, nachdem Unbekannte in der Nacht zu Montag auf dem Gelände des Hofguts Neuhof bei Götzenhain in zwei Gebäude eingedrungen waren. In der Zeit zwischen 21 und 7.45 Uhr drangen Diebe sowohl in das Golf-Clubhaus, als auch in die dortige Gutsschänke ein, indem sie jeweils ein Fenster aufbrachen und in den Räumen mehrere Schränke durchsuchten. Im Clubhaus stahlen sie unter anderem eine Bargeldkassette. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber nehmen bitte Kontakt zu den zuständigen Beamten über die Rufnummer 069 8098-1234 auf.

