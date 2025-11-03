Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau, Lkr. Tuttlingen) Baustellencontainer aufgebrochen und Werkzeug entwendet (31.10./03.11.2025)

Mühlheim (ots)

Über das vergangene Wochenende haben unbekannte Täter zahlreiches Werkzeug von einer Baustelle im Zaunkönigweg entwendet. Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen brachen die Täter drei Baucontainer auf und erbeuteten daraus Werkzeug und Arbeitsgeräte im Wert von rund 9.000 Euro.

Zeugen, die über das Wochenende Verdächtiges im Bereich der Baustelle im Zaunkönigweg beobachtet haben oder die sonst Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib der Geräte geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07463 9961-0 zu melden.

